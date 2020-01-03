2020/01/03 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن السلامة في الحذر عبارة وردت على لسان هملت في المسرحية الشهيرة التي حملت ذات الاسم بقلم شكسبير نقول (شكسبير) فقط ! اذ ليس هناك الفاظ يمكن ان تعطي قيمة لقامته الادبية اكثر من قول الاسم مجردا ليصنع مجده اللازم في نفس كل من قرأ له.السلامة في الحذر يمكن ان تكون بداية تحمل في طياتها الكثير من التفاؤل لعام جديد اختصر بلفظ عشرين عشرين !.بيدا ان ضرباتنا وخطواتنا في التهليل لعام جديد ليست الا عبث يست......

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