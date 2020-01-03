عملات الملاذ الآمن تقفز بعد اغتيال سليماني

2020/01/03 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور يوم الجمعة بعد مقتل مسؤول عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد، مما يؤجج التوترات في الشرق الأوسط.وصعدت سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط والذهب بعد أن أبلغ متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي رويترز أن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس […]

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