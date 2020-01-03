​​​​​​​ممثل الولي الفقية في فيلق القدس يقدم التعازي للشعب العراقي

2020/01/03 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم ممثل الولي الفقيه في فيلق القدس حجة الاسلام علي شيرازي تعازيه الى الشعب العراقي بفقدان نائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس....

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