النفط: مغادرة المواطنين الأميركيين العاملين في العراق لم تؤثر على عملية الانتاج

2020/01/03 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة النفط، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، مغادرة عدد من الموظفين ممن يحملون الجنسية الامريكي...





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