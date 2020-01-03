لماذا قتل الأمريكيون قاسم سليماني قائد

2020/01/03 | 14:26 - المصدر: فرانس 24

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قتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة في ضربة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.



وقال الكونغرس إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



فمن هو رجل إيران القوي في الشرق الأوسط، حسب وصف بعض وسائل الإعلام، وما هي أهم المحطات في حياته.



وما الذي دفع بالأمريكيين إلى قتله؟

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