برهم صالح يحذر من تداعيات “العدوان” الامريكي ويدعو لضبط النفس

2020/01/03 | 14:27 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- دان رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، “العدوان” الذي طال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدداً من القادة الأمنيين، وفيما حذر من آثار وتداعيات أمنية على العراق والمنطقة، دعا إلى ضبط النفس.وقال صالح في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد القائدين الشهيد الحاج ابو مهدي ...

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