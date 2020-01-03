قوى دولية تدعو إلى

2020/01/03 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت روسيا الجمعة من أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.ونقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس عن وزارة الخارجية إن "مقتل سليماني...



كان خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة".

وأضافت الوزارة "سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص.



تعازينا الصادقة للشعب الإيراني".

من جانبها دعت الصين جميع الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس" و "خصوصا الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ لصحفيين "نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصا الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".

فرنسا، من جانبها، دعت إلى "إحلال الاستقرار" في الشرق الأوسط معتبرة بلسان وزيرة الشؤون الأوروبية في حكومتها أميلي دو مونشالان أن "التصعيد العسكري خطير دائما".

وقالت الوزير الفرنسية لإذاعة "آر تي إل" الجمعة "نستيقظ في عالم أكثر خطورة.



التصعيد العسكري خطير دائما".

وأضافت "عندما تجري مثل هذه العمليات نرى أن التصعيد متواصل بينما نرغب قبل كل شيء بالاستقرار وخفض التصعيد".

كما حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "جميع الأطراف على خفض التصعيد" وقال في بيان له "لقد أدركنا دوما التهديد العنيف الذي يشكله فيلق القدس التي يقودها قاسم سليماني."

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "إثر مقتله، نحث جميع الأطراف على خفض التصعيد.



المزيد من الصراع ليس في مصلحة أي طرف".

وجاءت الضربة الأميركية بعد ثلاثة أيام على هجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد واستهدفت قافلة بالقرب من مطار العاصمة العراقية.



وقد قتل فيها تسعة أشخاص.

من جهتها، دعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف "وخصوصا الولايات المتحدة" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ لصحافيين "نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصا الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".وقال الناطق الصيني إن بلاده إحدى الدول الموقعة للاتفاق النووي مع إيران في 2015 "تعارض منذ فترة طويلة اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية"، داعيا إلى "احترام" سيادة العراق ووحدة أراضيه.

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