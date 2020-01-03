2020/01/03 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت شركة تويتر، الحسابي الرسمي لزعيم حركة عصاب اهل الحق قيس الخزعلي.وهذه هي المرة الثانية التي توقف فيها تويتر حساب الخزعلي ، حيث قيدت الشركة حساب الخزعلي اثر نشره صورة لحادثة ساحة الوثبة ببغداد الشهر الفائت.شركة تويتر توقف حساب قيس الخزعلي.pic.twitter.com/3shE0Fhkpz — Tech 4 Peace (@iQTech4Peace) January 3, 2020 بينما اوقفته اليوم […]

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