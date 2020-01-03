المرجعية :أعتداء المطار خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية

2020/01/03 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصفت المرجعية الدينية العليا عملية الاغتيال التي جرت قرب مطار بغداد فجر اليوم بأنها “اعتداء غاشم” مؤكدة بأنه ” خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية”.وما يأتي نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة في كربلاء: نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام […]

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