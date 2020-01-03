فيديو : مظاهرات في “كشمير” تنديداً بعملية اغتيال قاسم سليماني

2020/01/03 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / مظاهرات سكان #كشمير المنددة بالعملية الأمريكية في بغداد التي أودت بحياة الجنرال #قاسم_سليماني.

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