وكالة فارس: اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمشاركة خامنئي

2020/01/03 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة فارس، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيعقد خلال الساعات القادمة، اجتماعا طارئا لبحث الغارة الأميركية التي استهدفت قاسم سليماني.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي، ان الاجتماع سيبحث استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، والخطط القادمة للرد على الاستهداف الأميركي.

وسيشارك المرشد الإيراني علي خامنئي لأول مرة في اجتماع مجلس الأمن القومي لبحث الرد على اغتيال سليماني.

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