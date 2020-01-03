2020/01/03 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت صورة نشرتها رويترز، اليوم الجمعة، موظفون في شركات النفط الأجنبية يتجهون لمطار البصرة لإجلائهم.وعلى الاثر نفت وزارة النفط، الجمعة، مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، موضحة الى مغادرة عدد من الموظفين ممن يحملون الجنسية الامريكية فقط.وقالت الوزارة في بيان ، “تنفي وزارة النفط مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي وصورة توثق.. موظفون أجانب يغادون شركات النفط في العراق إثر مقتل سليماني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي وصورة توثق.. موظفون أجانب يغادون شركات النفط في العراق إثر مقتل سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).