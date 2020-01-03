شاهد.. لأول مرة في كربلاء هتاف ” كلا كلا أمريكا” بعد صلاة الجمعة

2020/01/03 | 14:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر فيديو مصور من خطبة الجمعة التي القاها ممثل المرجعية الدينية العليا بالنجف الاشرف، السيد علي السيستاني، هتافا للمصلين في الصحن الحسيني وهم يرددون “كلا كلا امريكا” ، اثر مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي.وأكدت المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بالمرجع الأعلى، علي […]

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