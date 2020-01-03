الحشد الشعبي يحدد موعد ومكان التشييع المركزي لسليماني والمهندس

2020/01/03 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حددت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، موعد ومكان التشييع المركزي لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الهيأة أبو مهدي المهندس.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "العراق يشهد يوم غد السبت الساعة العاشرة صباحا المراسم الرسمية لتشييع جثامين القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني مع كوكبة من رفاقهم".

وأضاف البيان، أن "التشييع الرسمي، سيليه، التشييع الشعبي من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية الساعة الحادية عشر صباحا، فلذلك ندعو جميع العراقيين المشاركة في توديع المجاهدين من قادة النصر على داعش".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت هيأة الحشد الشعبي، أن نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، سيدفن في النجف، فيما سيقام له تشييع مركزي يوم غد السبت في بغداد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جثمان قائد الحشد العسكري أبو مهدي المهندس مع باقي الشهداء هيئة، سيتم تشييعها مركزيا يوم غد السبت في العاصمة بغداد".

وفي منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدفت الطائرات الامريكية موكباً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت هيأة الحشد الشعبي.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني، بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه "إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

فيما علق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على اغتيال قاسم سليماني، قائلاً، إنه "شخصيّة مقاومة دوليّة، وإنّ جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدمه، فليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضاً، أنّ نهج الجهاد في المقاومة سيستمرّ بدوافع مضاعفة، وأنّ النّصر الحاسم سيكون حليف مجاهدي هذا المسار المبارك، فقدان قائدنا المضحّي والعزيز مرير لكنّ استمرار النّضال وتحقيق النّصر النهائي سوف يكون أشدّ مرارة على القتلة والمجرمين".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عقب اغتيال سليماني، أن "الشعب الايراني وباقي الشعوب الحرة في المنطقة، ستنتقم للواء قاسم سليماني من الولايات المتحدة الامريكية المجرمة دون شك".

بجانبه، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تعليقاً على اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس في رسالة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "زوال اسرائيل وطرد الأمريكان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس"، مضيفاً: "على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية فأن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير".

بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأمريكيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

وتأتي هذه الضربة في أعقاب التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والحشد الشعبي العراقي وأنصاره من جهة أخرى، فقد اقتحم مناصرون للحشد السفارة الأمريكية في بغداد وتواصلت احتجاجاتهم أمامها على مدى يومين، للتنديد بغارات جوية شنها الجيش الأمريكي يوم الأحد الماضي على قواعد لكتائب حزب الله العراقية.

بغداد اليوم- بغداد

هدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، برد حازم بعد حادثة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال ربيعي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "القوات المسلحة الإيرانية سترد

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الخارجية الهولندية، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، مواطنيها إلى مغادرة العراق بأقرب وقت.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنه "ندعو رعايانا في العراق إلى المغادرة بأقرب وقت ممكن".

وفي منتصف ليل الخميس- الجم

بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، الى عقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر": "‏نعيش مرحلة هي الاخطر في تأريخ العراق و

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