انها الحرب .. السبب وراء

2020/01/03 | 14:57 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كانت حركة قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، طبيعية ولم يتخذان اجراءات امنية غير اعتيادية.

على العكس من ذلك، حركتهما كانت شبه طبيعية، وشبه علنية.



في بغداد، كان يُعرف موعد قدوم "الحجّي" من طهران أو من غيرها، إلى العاصمة العراقية، من قِبل غالبية العاملين في الشأن العام.



وكان يعرف من ...

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