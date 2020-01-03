2020/01/03 | 14:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) صدق الله العلي العظيم تنعى قيادة العمليات المشتركة الشهيد البطل شيخ المجاهدين الحاج جمال جعفر الابراهيمي ( ابو مهدي المهندس )نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي استشهد الليلة الماضية اثر حادث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تنعى باستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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