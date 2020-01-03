ما هي الرسالة التي وجهتها امريكا لـــ

2020/01/03 | 15:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

جاء اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق بعد عامين من رفضه تسلم رسالة تحذير من وزير الخارجية الأمريكي الحالي مايك بومبيو.

ففي الثاني من ديسمبر 2017، أعلن بومبيو الذي كان يتولى حينذاك منصب مدير وكالة المخابرات المركزية CIA، أثناء منتدى...

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