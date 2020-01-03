2020/01/03 | 15:36 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يناشد الرعايا الأمريكيين بمغادرة العراق فورًا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يناشد الرعايا الأمريكيين بمغادرة العراق فورًا) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يناشد الرعايا الأمريكيين بمغادرة العراق فورًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).