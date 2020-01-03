بومبيو: واشنطن

2020/01/03 | 15:36 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد وزير الخارجية الاميركية، مايك بومبيو، الجمعة، التزام واشنطن بخفض التصعيد بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف اميركي في بغداد .وقال بومبيو،...

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