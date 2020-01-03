اغتيال سليماني يثير ردود فعل متباينة داخل الكونجرس الأمريكي

2020/01/03 | 15:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تباينت ردود الأفعال داخل الكونجرس الأمريكي بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في قصف أمريكي لمطار بغداد، حيث يخشى الديمقراطيون من نشوب حرب في المنطقة، بينما يؤيد الجمهوريون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص .وفي تعليقها على القصف، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن" انزعاجها" من إقدام الرئيس ترامب على تلك الخطوة بدون التشاور مع مجلس النواب..وقالت "إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية قد تعرض المزيد من الأمريكيين للخطر"..مضيفة" أن القصف الذي تم اليوم قد يؤدي إلى المزيد من العنف".وقال النائب الديموقراطي سيث مولتون" إن سليماني كان عدوا للولايات المتحدة"..لكنه تحفظ على القصف الذي صدر بقرار من ترامب حيث رأى أنه قد يؤدي لنشوب حرب في المنطقة.بدوره قال السيناتور الديمقراطي توم أودال، إن ترامب قد يقع في" فخ حرب غير شرعية مع إيران"..واصفا قرار الضربة الجوية بـ"التصعيد المتهور"..وقال "هذا القرار يعد انتهاكا لسلطات الكونجرس فيما يتعلق بالحروب وسيعرض أرواح العديد من الأمريكيين للخطر، كما أنه قد يؤدي لحرب ستكون عواقبها كارثية في الشرق الأوسط".على الجانب الآخر، يؤيد الجمهوريون في الكونجرس قرار ترامب..وقال السيناتور جيم ريش "إن مقتل سليماني سيعطي فرصة للعراق بأن تقرر مصيرها بعيدا عن سيطرة الإيرانية" ، حسب تعبيره.بدوره قال السيناتور الجمهوري مارك روبيو، إن الرئيس الأمريكي" أظهر صبرا يستحق المديح"..مضيفا أن الرئيس قام بوضع" خطوط حمراء وعواقب تجاوزها".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قد أعلنت أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، تم بأوامر من الرئيس دونالد ترامب ..وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم ، إن الجيش الأمريكي قام " بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني"،حسب رأيها .وفي طهران ندد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني، بقتل القوات الأمريكية اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القد، ووصف ما حدث بأنه اجراء" اجرامي" و"أحمق".وفي وقت سابق صباح اليوم أعلن التليفزيون الرسمي العراقي، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي..وذكر أن القصف أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم عراقيون وإيرانيون .كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قتلا حين تم استهدافهما من قبل القوات الامريكية بالصواريخ بعد خروجهما من مطار بغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال سليماني يثير ردود فعل متباينة داخل الكونجرس الأمريكي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال سليماني يثير ردود فعل متباينة داخل الكونجرس الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).