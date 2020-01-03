كلمة مرتقبة للسيد حسن نصرالله في تأبين الشهيدين سليماني والمهندس

2020/01/03 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر لبنانية عن كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس نائب رئيس هيئة ال...

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