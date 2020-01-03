أول تعليق من إسرائيل على مقتل سليماني

2020/01/03 | 15:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – صورة: رويترز

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