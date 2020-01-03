2020/01/03 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,-(أ ف ب) – عين المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الجمعة إسماعيل قآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي قتل فجرا في غارة أميركية في بغداد.وقال المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي “عقب عروج الشهيد رفيع المنزلة اللواء #قاسم_سليماني، أوكل مهمّة قيادة قوّة القدس في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعين قائدا ًجديداً لفيلق القدس خلفاً للجنرال سليماني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعين قائدا ًجديداً لفيلق القدس خلفاً للجنرال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).