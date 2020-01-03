شاهد : ماذا وجدوا مع “قاسم سليماني” بعد مقتله بصاروخ أمريكي

2020/01/03 | 15:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكّد عددٌ من المواقع الإخبارية أن العملية الأمريكية المنظمة التي تمّت فجر اليوم الجمعة، واستهدفت قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” قاسم سليماني؛ تمّت باستخدام الطائرات المسيّرة، وأنها أسفرت عن مقتله مع عددٍ من قيادات وأعضاء في “الحشد الشعبي”، في أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديدًا من البوابة الجنوبية.وأشارت قناة “سي إن […]

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