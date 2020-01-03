ترامب يغرد بعد عملية الاغتيال: إيران لم تربح حرباً من قبل

2020/01/03 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، بعد حادثة اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة استهدفت موكبهم ببغداد ليل أمس.

يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

حذر رئيس ائتلاف النصر، ورئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، من جر العراق والمنطقة الى اتون الفتن والحروب، مشيراً الى ضرورة "ضبط النفس".

وقال العبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ند

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، أن قرار القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليمان، اجراء "دفاعي"، مبينا أن بلادة ما زالت تلزم بمبدأ عدم التصعيد.

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بغداد اليوم-بغداد

حددت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، موعد ومكان التشييع المركزي لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الهيأة أبو مهدي المهندس.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "العراق يشهد يوم غد السبت

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