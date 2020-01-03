فرق الإسعاف تنقل جثث القتلى الثمانية في الغارة الأميركية الى دائرة الطب العدلي

2020/01/03 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت فرق الإسعاف جثث القتلى الثمانية في الغارة الأميركية الى دائرة الطب العدلي.

وحصلت التغيير على صورة للجثث وهي متقطعة داخل أكياس سوداء نتيجة الصواريخ الثلاثة التي استهدفت سيارتي سليماني والمهندس وستة قيادات آخرين.

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