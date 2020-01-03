2020/01/03 | 16:01 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أفادت هيئة الحشد الشعبي، اليوم، في بيان عقب مقتل نائب رئيسها، أبو مهدي المهندس، بأنه سيتم تشييع مركزي لجثمان المهندس في بغداد.

وجاء في بيان الهيئة، إن "هيئة الحشد الشعبي تقييم تشييعا مركزيا لجثمان قائد الحشد العسكري الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس مع باقي الشهداء يوم غد السبت في ال...

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