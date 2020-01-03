2020/01/03 | 16:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الجمعة، الى عقد مؤتمر اقليمي يقود المنطقة الى شواطئ السلام، فيما بين ان العراق يعيش المرحلة هي الاخطر في تاريخه.

وغرد علاوي على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وتابعتها "الغد برس" قائلا اننا "نعيش مرحلة هي الاخطر في تأريخ العراق والمنطقة كإحدى نتائج التصعيد الذي حذرنا منه".

وبين علاوي "دعونا سابقا ونكرر دعوتنا اليوم لعقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام".

وأكد ان "التحلي بالحكمة والاتزان هو الأهم، والاولوية لحفظ العراق والعراقيين واستقرارهم، وإبعاد الحرب وتأثيراتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: نعيش مرحلة هي الاخطر في تاريخ العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: نعيش مرحلة هي الاخطر في تاريخ العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).