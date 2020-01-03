باحث: ازمة تسمية رئيس الوزراء ستذلل .. قانون اخراج القوات الامريكية سيكون

2020/01/03 | 16:07 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد الباحث في الشأن السياسي العراقي، حيدر الموسوي، اليوم الجمعة، ان هناك تغيرا كبيرا ستشهده المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية...

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