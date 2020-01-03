الحلبوسي : الاستهداف الاميركي انتهاكا للمواثيق الدولية


الحلبوسي : الاستهداف الاميركي انتهاكا للمواثيق الدولية
2020/01/03 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي : الاستهداف الاميركي انتهاكا للمواثيق الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 16:09.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : الاستهداف الاميركي انتهاكا للمواثيق الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : الاستهداف الاميركي انتهاكا للمواثيق الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

واصل القراءة على وكالة الانباء العراقية
Sponsored Links