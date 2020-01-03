دبلوماسي اميركي: اغتيال سليماني، انتهاء عصر التعاون بين اميركا والعراق

2020/01/03 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس العلاقات الخارجية الاميركية ريتشارد هاس ان اي حرب مع ايران سيتم خوضها ستطال جميع انحاء المنطقة وربما العالم باجمعه سيكون ساحة حرب....

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