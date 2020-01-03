لودريان يهاتف عبد المهدي بعد تقرير لـ

2020/01/03 | 16:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي امس الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، شكر خلاله جهود حكومته في إطلاق سراح صحفيين فرنسيين كانا قد خُطفا مؤخراً ببغداد.

ويوم أمس، انفردت كوردستان 24 بنشر تقرير أشارت فيه الى أن فصيلاً مسلحاً أفرج عن صحفيين فرنسيين بعد اختطافهما قرب السفارة الأمريكية ببغداد، وأشارت الى أن العملية توسط فيها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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ويعمل الصحفي الفرنسي ومصوره في وكالة أسوشيتد برس وتم خطفهما من أمام مبنى السفارة الأمريكية ببغداد في ذروة احتجاج أنصار الحشد الشعبي.

وقال أحد المصادر لكوردستان 24 إن الصحفيين الفرنسيين اقتيدا الى جهة مجهولة بواسطة سيارة إسعاف تابعة لاحد الفصائل المسلحة المناهضة للولايات المتحدة.



وتتحفظ الخدمتان العربية والإنجليزية في كوردستان 24 على نشر اسمي الصحفيين لاعتبارات مهنية.

وأشارت المصادر الى أن فصيل كتائب حزب الله أطلق سراح الصحفيين الفرنسيين بعد وساطة من عبد المهدي والفياض "وهما بصحة جيدة".

وذكر بيان حكومي لاحقاً أن لودريان شكر عبد المهدي بسبب جهوده "في إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين اللذين اختطفا يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩".

وأضاف أنه يقدر موقف الحكومة العراقية "في التعامل مع الظروف الحساسة".





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