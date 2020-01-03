عبد المهدي يدعو إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان بعد مقتل المهندس وسليماني

2020/01/03 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، بعد مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

وطالب عبد المهدي مجلس النواب بتنظيم الموقف الرسمي العراقي، واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة، بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته، وأدان عبد المهدي إقدام الادارة الأمريكية على عملية قتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى، معتبرا ذلك عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا.

وأضاف عبد المهدي، إن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات عراقية أو من بلد آخر على الأرض العراقية، يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن، وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم، وهو خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

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