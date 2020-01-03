ودياً.. منتخبنا الاولمبي يتغلب على فريق نورث بانكوك 1-0 سجله اللاعب محمد رضا استعداداً لبطولة كأس اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

2020/01/03 | 16:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودياً..منتخبنا الاولمبي يتغلب على فريق نورث بانكوك 1-0 سجله اللاعب محمد رضا استعداداً لبطولة كأس اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020

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