نائب: خلال 24 ساعة سيتم الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد

2020/01/03 | 16:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد النائب عن تحالف “#الفتح” فاضل الفتلاوي، أن الخلافات السياسية أبعدت محافظ البصرة #أسعد_العيداني عن التنافس على منصب رئاسة الوزراء، فيما كشف عن أن رئيس الجمهورية […]

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