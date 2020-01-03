المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: زمن اضرب واهرب قد ولى وسننتقم لدماء قاسم سليماني

2020/01/03 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، أن عملية الاغتيال خرق للسيادة وأية عملية على أراضي العراق يجب أن تحظى بموافقة حكومته.

وقال الحلبوسي في بيان، "بعميق الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد نائب رئيس هيأة ال

بغداد اليوم- بغداد

أكد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي او من ينوب عنه، سيحضر جلسة مجلس النواب، يوم غد.

وقال خلف في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك الروسية،

بغداد اليوم- متابعة

أكد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن يعلم بعملية الاغتيال الأمريكية.

وقال خلف في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك الروسية، إن &quo

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