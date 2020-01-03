المالكي: اغتيال المهندس وسليماني عملية جبانة وعلى الحكومة اتخاذ ما يلزم

2020/01/03 | 16:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أدان رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اغتيال امريكا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر اليوم الجمعة في محيط مطار بغداد الدولي.

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