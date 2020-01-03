بومبيو: توقيت قتل سليماني جاء بعد معلومات تحذر من إعداده لهجمات

2020/01/03 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن توقيت قتل سليماني جاء بعد تقارير استخباراتية حذرت من أنه يعتزم القيام بهجمات ضد الولايات المتحدة.

وأضاف بومبيو في تصريحات لمحطة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أن "قرار قتل قائد الحرس الثوري الإيراني سليماني كان لابد منه بعد المخاطر والتهديدات الكثيرة والكبيرة التي شكلها للمصالح الإقليمية والأميركية".

وِشدد بومبيو أن "نشاطات سليماني كانت مدمرة لعدة دول في المنطقة خاصة في العراق ولبنان"، مشيرا إلى أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل سليماني.

وتابع وزير الخارجية الأميركي "أعلم من حديثي الخاص مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن السياسيين في العراق يعلمون الخطر الإيراني على بلدهم وقد لا يصرحون بذلك دائما علانية".

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وآخرين بقصف قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه تم بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.

وأعلن البنتاغون أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي "بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني.

وجاءت الضربة بعد أيام قليلة من قيام أنصار وعناصر من الحشد الشعبي كان المهندس معهم، بمهاجمة مقر السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضب واشنطن.

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