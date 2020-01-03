سامح عسكر - تداعيات مقتل سليماني وخريطة الأزمة

2020/01/03 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر لم يكن أكثر المتشائمين قبل 5 سنوات وتحديدا قبل سيطرة داعش في العراق أن الشرق الأوسط سيمر بعاصفة هوجاء لا مركزية عنوانها الدين والأيدلوجيا لعدة سنوات مقبلة، لكن بعد سيطرة داعش مالت الكفة لهذا المصير نوعا ما وسط أماني بتحرير سريع غير مكلف من عصابات البغدادي، وبعدما تحررت العراق بالخصوص من الاحتلال الداعشي عادت نبرات التفاؤل التي سادت بعد توقيع الاتفاق النووي..الآن بعد 5 سنوات وبالنظر إلى خري......

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