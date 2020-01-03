التيلغراف: الحرب أصبحت قادمة بعد اغتيال سليماني


التيلغراف: الحرب أصبحت قادمة بعد اغتيال سليماني
2020/01/03 | 17:02 - المصدر: السومرية نيوز
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