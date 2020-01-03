بومبيو يعيد نشر فيديو الاحتفال بمقتل سليماني

2020/01/03 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نشر المقاطع التي تظهر احتفالات العراقيين بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية استهدفت قافلة كان فيها قرب مطار بغداد الدولي.

وقال بومبيو في تغريدة إن "العراقيون يرقصون في شوارع بغداد من أجل الحرية.



إنهم ممتنون بأنه لا وجود للجنرال سليماني بعد الآن".

وقتل مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ومسؤول التشريفات في الحشد الشعبي رضا الجابري، بالإضافة إلى آخرين.

وحمل متظاهرون عراقيون علما ضخما للعراق، وهتفوا ضد سليماني قائلين إن مقتله هو اقتصاص لدماء الضحايا من المتظاهرين الذين سقطوا برصاص الميليشيات الإيرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن عملية قتل سليماني تمت بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان "يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة".

وقال بومبيو إن توقيت مقتل سليماني جاء بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى أنه تخطط لهجمات أخرى ضد المصالح الأميركية.

وتصنف الولايات المتحدة سليماني والمهندس إرهابيين.

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