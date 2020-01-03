مصدر: القوات الاميركية تدخل حالة الاستنفار القصوى في عموم العراق

2020/01/03 | 17:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن القوات الاميركية دخلت حالة الاستنفار القصوى في عموم العراق.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القوات الاميركية دخلت حالة الاستنفار القصوى بعموم قواعدها في العراق، واتخذت وضعية الاستعداد".

وأضاف أن "هذه الاجراءات تأتي تجسبا لأي تصعيد او رد على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما، الليلة الماضية بضربة أميركية".

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