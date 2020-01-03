رئيس أركان الجيش ينعى المهندس

2020/01/03 | 17:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نعى رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال الغانمي في بيان صحفي تلقت "ألغد برس" نسخة منه "ببالغ من الحزن ومزيدًا من الأسى تلقينا نبأ استشهاد المجاهد البطل جمال جعفر الابراهيمي ( ابو مهدي المهندس ) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وعدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي ليلة امس في حادث غادر قرب مطار بغداد الدولي".

واضاف "بالوقت الذي ننعى هذا الشهيد البطل الذي قارع الارهاب وعمل جاهدا في سبيل الخلاص من عصابات داعش الارهابية من خلال مسؤولياته وتواجده بالميدان طيلة سنوات القتال مع داعش، لا يسعنا الا ان نسال الله ان يتقبلهم قبول الشهداء والصديقين ويغفر لهم ويرحمهم ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".

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