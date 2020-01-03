2020/01/03 | 17:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن تعلق رحلاتها الجوية مع العراق حتى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن تعلق رحلاتها الجوية مع العراق حتى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).