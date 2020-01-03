معتصمو ساحة التحرير يدينون رعونة وهمجية السياسة الامريكية واغتيالها

2020/01/03 | 17:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةادان معتصمي ساحة التحرير في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، رعونة وهمجية السياسة الامريكية واغتيالها لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي .وذكر بيان لساحة التحرير،...

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