الدفاع الألمانية تصدر أوامر لجنودها بعدم مغادرة قواعدهم بالعراق

2020/01/03 | 17:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة، إنه تم إصدار أوامر إلى جنودها الذين يساعدون في تدريب القوات المحلية بالعراق بعدم مغادرة قواعدهم، وذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد.وذكرت تقارير صحفية المانية اطلعت عليها"كلكامش برس"أن ألمانيا أصدرت تحذيرا منذ فترة طويلة ضد السفر إلى معظم أنحاء العراق، مشيرة إلى أن برلين يوجد لديها حاليا 130 جنديا في العراق. وكانت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” قد قالت في وقت سابق اليوم إن بلادها حثت على ضبط النفس ووقف التصعيد عقب مقتل سليماني.

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