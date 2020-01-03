إيران تتسلم رسالة من أمريكا بشأن مقتل قاسم سليماني

2020/01/03 | 17:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الجمعة، إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران، بشأن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية.وذكرت الوزارة، في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من وكالة "رويترز" دون الخوض في تفاصيل، "تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة".وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

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