بالصور.. وقفة احتجاجية في المثنى ضد الاستهداف الاميركي

2020/01/03 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم أبناء الحشد الشعبي وشيوخ عشائر في محافظة المثنى اليوم الجمعة، تنديدا للاعتداء الاميركي مطالبين بعقد جلسة استثنائية من مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

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