2020/01/03 | 17:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة إيران الإسلامية في بغداد عن تشييع الجثامين المطهرة لشهداء الإسلام في بغداد صباح غد ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلان عن موعد ومكان تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلان عن موعد ومكان تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).