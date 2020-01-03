سويسرا تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن مقتل سليماني

2020/01/03 | 17:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتالت امريكا الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني

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